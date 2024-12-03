До війни було 42 млн: омбудсмен назвав чисельність населення України

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, до 2051 року кількість українців може зменшитися аж до 25,2 млн.

Наразі чисельність населення України становить 35,8 млн осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У 2022 році в Україні проживало 42 млн людей, але через війну у 2024 році чисельність населення країни скоротилася до 35,8 млн. За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2051 року кількість українців може зменшитися до 25,2 млн.

У відповідь на демографічну ситуацію, у 2023 році були ухвалені зміни до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців на біологічне батьківство та материнство, що передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин українських захисників і захисниць, якщо ті отримають поранення, які впливають на репродуктивні функції.

Утім, зазначив омбудсмен, у разі загибелі військовослужбовців клітини підлягають утилізації, й це викликало суспільний резонанс. Уповноважений запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин й у Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції було враховано.

До того ж, підкреслив він, у 2024 році в межах програми медичних гарантій запроваджено лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями. Зокрема із медичними закладами було укладено 20 договорів, якими скористалися 1 080 осіб. На реалізацію програми спрямовано 106,5 млн грн.

Лубінець вважає, що Україні потрібно посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства.

"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики", — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, 21 березня 2023 року у Верховній Раді підтримали законопроєкт №8011, який дозволяв українським військовим безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Але наприкінці січня 2024 року стало відомо, що в Україні заборонили зберігати біоматеріал загиблих військових для запліднення жінок, які перебували з ними в офіційному чи цивільному шлюбі.