До войны было 42 млн: омбудсмен назвал численность населения Украины

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, к 2051 году количество украинцев может уменьшиться вплоть до 25,2 млн.

Сейчас численность населения Украины составляет 35,8 млн человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В 2022 году в Украине проживало 42 млн человек, но из-за войны, к 2024 году численность населения страны сократилась до 35,8 млн. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, до 2051 года количество украинцев может уменьшиться до 25,2 млн.

В ответ на демографическую ситуацию, в 2023 году были приняты изменения в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих на биологическое отцовство и материнство, что предусматривает государственное финансирование хранения репродуктивных клеток украинских защитников и защитниц, если те получат ранения, которые влияют на репродуктивные функции.

Впрочем, отметил омбудсмен, в случае гибели военнослужащих клетки подлежат утилизации, и это вызвало общественный резонанс. Уполномоченный предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток и в Госбюджете на 2025 год эти предложения были учтены.

К тому же, подчеркнул он, в 2024 году в рамках программы медицинских гарантий введено лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями. В частности, с медицинскими учреждениями было заключено 20 договоров, которыми воспользовались 1 080 человек. На реализацию программы направлено 106,5 млн грн.

Лубинец считает, что Украине нужно усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство о биологическом отцовстве.

"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 21 марта 2023 года в Верховной Раде поддержали законопроект №8011, который позволял украинским военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Но в конце января 2024 года стало известно, что в Украине запретили хранить биоматериал погибших военных для оплодотворения женщин, которые находились с ними в официальном или гражданском браке.