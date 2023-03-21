Военные смогут заморозить свои сперму и яйцеклетки: Рада приняла за основу законопроект

Авторы законопроекта уточнили, что возможность сохранить свой биоматериал и в дальнейшем использовать его смогут только те военные, которые получили соответсвующее травмы. На посмертное материнство и отцовство действие документа распространяться не будет.

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Украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Соответсвующий проект закона 21 марта поддержали парламентарии во время голосования в Верховной Раде.

Речь идет о документе №8011 — проекте Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство.

Проект закона приняли за основу большинством голосов. "За" проголосовали 256 народных депутатов.

Проект закона №8011: что о нем известно

В Верховной Раде документ зарегистрировали еще 8 сентября 2022 года. Инициаторами выступила группа народных депутатов.

Авторы документа подчеркивают, что реализация законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

"Покрытие затрат на реализацию комплекса мер, с целью обеспечения права на биологическое посттравматическое отцовство (материнство) предполагается провести за счет перераспределения средств государственных финансовых гарантий медицинского обслуживание населения, экономия которых образовалась в результате массового выезда граждан за границу", — говорится в объяснительной записке к проекту закона.

Однако согласно расчетам профильных учреждений здравоохранения, себестоимость забора спермы составляет 450 гривен. Сохранение яйцеклеток стоит еще дороже: за эту процедуру придется заплатить 1425 грн.

Депутатская группа также уточнила, что документ не предусматривает введение государственных мер по обеспечение посмертного отцовства или материнства.

Таким образом, если документ пройдет второе чтение и его подпишет президент Украины, то военные получат возможность в случае ранений, влияющих на репродуктивные функции, сохранить возможность биологического отцовства или материнства.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что в РФ создадут криобанк, услугами которого смогут пользоваться мобилизованные на войну с Украиной мужчины. После объявления "частичной" мобилизации спрос на услуги по криоконсервации половых клеток среди россиян увеличился в среднем в три раза. Услуга стоит примерно 10 тысяч рублей.

Также в начале марта стало известно, что украинским военным повысят зарплаты. В Минобороны даже рассказали, кто получит более 150 тысяч.