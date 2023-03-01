Зарплаты в ВСУ увеличат: в Минобороны рассказали, кто получит более 150 тысяч (документ)

Самые высокие доходы – у военных Сил спецопераций, работающих в зоне боевых действий. Меньше увеличилось денежное вознаграждение у рекрутеров и телеграфистов.

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Зарплаты украинских военнослужащих в 2023 году с марта станут больше, у командиров батальонов и бригад они могут превышать 130 тысяч гривен. Такая информация следует из сводных таблиц Минобороны Украины о среднем уровне денежного обеспечения военных.

Если стрелок в Сухопутных войсках, не задействованный в зоне боевых действий, получал в 2022 году 43 244 грн, то в марте 2023 года он получит 50 587 грн. Выполняя боевые задачи в прошлом году, военный мог рассчитывать на 113 238 гривен, а с марта — уже на 120 500 грн.

Рекрутов и телеграфистов, работающих на фронте, ждут также высокие зарплаты — до 120,5 тыс. гривен.

Самые высокие оклады у командиров бригад Сил спецопераций. При выполнении заданий на фронте в 2022 году им платили около 133 тыс. гривен, а с марта этого года — более 150 тысяч.

Напомним, что в Украине хотели изменить подход к начислению зарплат для бойцов ВСУ и Нацгвардии, которые находятся в тылу. С 1 февраля их оклады привязали к выполняемым задачам и районам пребывания.

По результатам соцопроса группы "Рейтинг" 63% украинцев заявили об ухудшении материального положения из-за полномасштабной войны с Россией. А 32% жителей страны говорят об отсутствии изменений в финансовом плане.

Институт социологии НАН Украины в декабре 2022 года проводил соцопрос, который показал, что украинцам для нормальной жизни в месяц достаточно в среднем 14 231 гривен. При этом, 40,6% опрошенных сказали, что доходы их семьи значительно ниже этой суммы.