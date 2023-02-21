Без уверенности в будущем: украинцы рассказали, как изменилась их жизнь во время войны (инфографика)
Война привела к потере работы не менее трети трудоспособного населения. Особенно сложная ситуация для переселенцев и жителей зон боевых действий: половина из них потеряли свою работу.
Оценивая финансовую ситуацию по итогам 2022 года две трети (63%) украинцев сообщили, что их материальное положение ухудшилось на фоне войны, а еще 32% жителей страны считают, что никаких изменений в финансовом плане не почувствовали. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Что рассказали украинцы о работе и финансах
Согласно опросу, всего 4% украинцев сообщили об улучшении материального положения. При этом почти 40% респондентов заявили, что уверены в своем дальнейшем будущем.
Отмечается, что из-за войны почти треть трудоспособных украинцев осталась без работы. Особенно остро вопрос с трудоустройством стоит для переселенцев и жителей зон боевых действий, поскольку половина из них потеряла свою работу. Но даже те граждане, которым удалось сохранить за собой рабочее место во время войны, все равно ощутили снижение зарплат.
Сложнее всего с работой обстояли дела в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. В дальнейшем ситуация на рынке труда начала стабилизироваться, а люди постепенно возвращались к работе.
Как проводился опрос
Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года. Были опрошены 1 000 респондентов со всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не работали украинские мобильные операторы.
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
К слову, 16 января 2023 года Институт социологии НАН Украины поделился данными соцпроса о взглядах украинцев на экономику и доходы после вторжения. Как оказалось, финансовые ожидания украинцев после полномасштабного вторжения России серьезно изменились.
Так, если в ноябре 2021 года большинство граждан считало, что для нормальной жизни одному человеку в месяц понадобится 16 372 грн в месяц, то уже в декабре 2022 года финансовые аппетиты украинцев снизились до 14 231 грн.
Ранее Фокус рассказывал, в каких сферах работодатели даже в условиях войны предлагают украинцам достаточно щедрые зарплаты.
Также Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.