Без уверенности в будущем: украинцы рассказали, как изменилась их жизнь во время войны (инфографика)

Война привела к потере работы не менее трети трудоспособного населения. Особенно сложная ситуация для переселенцев и жителей зон боевых действий: половина из них потеряли свою работу.

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Оценивая финансовую ситуацию по итогам 2022 года две трети (63%) украинцев сообщили, что их материальное положение ухудшилось на фоне войны, а еще 32% жителей страны считают, что никаких изменений в финансовом плане не почувствовали. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Что рассказали украинцы о работе и финансах

Согласно опросу, всего 4% украинцев сообщили об улучшении материального положения. При этом почти 40% респондентов заявили, что уверены в своем дальнейшем будущем.

[ + – ] Две трети украинцев считают, что их материальное положение ухудшилось из-за войны Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Отмечается, что из-за войны почти треть трудоспособных украинцев осталась без работы. Особенно остро вопрос с трудоустройством стоит для переселенцев и жителей зон боевых действий, поскольку половина из них потеряла свою работу. Но даже те граждане, которым удалось сохранить за собой рабочее место во время войны, все равно ощутили снижение зарплат.

[ + – ] Из-за войны почти треть трудоспособных украинцев осталась без работы Фото: Соцопрос "Рейтинга" [ + – ] Большинство украинцев ощутили снижение зарплат из-за вторжения РФ Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Сложнее всего с работой обстояли дела в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. В дальнейшем ситуация на рынке труда начала стабилизироваться, а люди постепенно возвращались к работе.

Как проводился опрос

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года. Были опрошены 1 000 респондентов со всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не работали украинские мобильные операторы.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

К слову, 16 января 2023 года Институт социологии НАН Украины поделился данными соцпроса о взглядах украинцев на экономику и доходы после вторжения. Как оказалось, финансовые ожидания украинцев после полномасштабного вторжения России серьезно изменились.

Так, если в ноябре 2021 года большинство граждан считало, что для нормальной жизни одному человеку в месяц понадобится 16 372 грн в месяц, то уже в декабре 2022 года финансовые аппетиты украинцев снизились до 14 231 грн.

Ранее Фокус рассказывал, в каких сферах работодатели даже в условиях войны предлагают украинцам достаточно щедрые зарплаты.

Также Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.