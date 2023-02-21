Без упевненості у майбутньому: українці розповіли, як змінилося їхнє життя під час війни (інфографіка)

Війна призвела до втрати роботи щонайменше у третини працездатного населення. Особливо складна ситуація для переселенців та мешканців зон бойових дій: половина з них втратили свою роботу.

Related video

Оцінюючи фінансову ситуацію за підсумками 2022 року дві третини (63%) українців повідомили, що їхнє матеріальне становище погіршилося на тлі війни, а ще 32% жителів країни вважають, що жодних змін у фінансовому плані не відчули. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Що розповіли українці про роботу та фінанси

Згідно з опитуванням, лише 4% українців повідомили про покращення матеріального стану. При цьому майже 40% респондентів заявили, що впевнені у своєму майбутньому.

[ + – ] Дві третини українців вважають, що їхній матеріальний стан погіршився через війну Фото: опитування рейтинга

Зазначається, що через війну майже третина працездатних українців залишилася без роботи. Особливо гостро питання з працевлаштуванням стоїть для переселенців та мешканців зон бойових дій, оскільки половина з них втратила свою роботу. Але навіть ті громадяни, яким удалося зберегти за собою робоче місце під час війни, все одно відчули зниження зарплат.

[ + – ] Через повномасштабну війну майже третина працездатних українців залишилася без роботи Фото: опитування рейтинга [ + – ] Більшість українців відчули зниження зарплат через повномасштабне вторгнення РФ Фото: опитування рейтинга

Найскладніше з роботою були перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Надалі ситуація на ринку праці почала стабілізуватись, а люди поступово поверталися до роботи.

Як проводилося опитування

Опитування було проведено 6-7 лютого 2023 року. Було опитано 1000 респондентів з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не працювали українські мобільні оператори.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.

До речі, 16 січня 2023 року Інститут соціології НАН України поділився даними соцпитування щодо поглядів українців на економіку та доходи після вторгнення. Як виявилось, фінансові очікування українців після повномасштабного вторгнення Росії серйозно змінилися.

Так, якщо у листопаді 2021 року більшість громадян вважали, що для нормального життя одній людині на місяць знадобиться 16 372 грн. на місяць, то вже у грудні 2022 року фінансові апетити українців знизилися до 14 231 грн.

Раніше Фокус розповідав, у яких сферах роботодавці навіть за умов війни пропонують українцям досить щедрі зарплати.

Також Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.