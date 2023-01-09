У директорів, програмістів і навіть водіїв: у кого в Україні найбільші зарплати

Як правило, найвищі виплати — у фахівців в ІТ-сфері. Діапазон найвищих зарплат в Україні в інших сферах коливається від 35 до 55 тис. грн.

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Зарплати великої кількості українців із початку війни Росії проти України поступово знижувалися. Хоча ринок праці й продовжує переживати досить непрості часи, проте є сфери, де працівникам навіть зараз виплачують високі зарплати. Про це свідчить статистика кадрового порталу Work.ua.

У кого найбільші зарплати в Україні

Як правило, найвищі виплати — у фахівців в ІТ-сфері. Діапазон найвищих зарплат в Україні в інших сферах коливається від 35 тис. до 55 тис. грн. Серед тих, хто отримує понад 30 тис. грн щомісяця:

Програміст PHP — 55 тис. грн;

Back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу — 50 тис. грн;

Ендодонтист і трейдер — майже 45 тис. грн;

Javascript-програміст — 44,5 тис. грн;

Водій-міжнародник — 42 тис. грн;

Фінансовий директор (CFO) та директор із маркетингу — 40 тис. грн;

Frontend програміст — 39 тис. грн;

Прохідник — 37 тис. грн;

Топменеджер, ортодонт та директор з будівництва — 35 тис. грн.

Кому підвищать зарплати в 2023 році

2023 рік для економіки, за оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), буде не менш складним, ніж 2022, оскільки третина світової економіки може зіткнутися з рецесією. З огляду на те, що Україна продовжує боротися з російською агресією, економічні проблеми стосуватимуться і нашої країни, що вплине на добробут людей.

Втім, у 2023 році роботодавці в Україні збережуть зарплати на поточному рівні або почнуть поступово підвищувати їх. Про це та про інші тенденції ринку праці Фокус пише у своєму огляді: "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".

Звісно, ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, Михайло Колесник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні в 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого росту доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи варто.

Водночас, деякі експерти вважають, що в певних галузях зарплати в 2023 році все ж таки зростуть. Наприклад, Максим Розгон, керівний партнер консалтингової компанії Osoba, вважає, що ріст зарплат передусім відбудеться у сферах, пов'язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

Раніше Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни. Також нагадаємо, що в Кабміні анонсували підвищення цін на продукти. Причина: перебої з електроенергією на підприємствах та масове використання генераторів.