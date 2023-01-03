Хмари стягуються: у МВФ розповіли, що станеться зі світовою економікою у 2023 році

Економіки США, ЄС та Китаю знижують темпи зростання одночасно, але водночас Китай може набагато раніше зіткнутися з новими економічними проблемами через швидке поширення Covid-19.

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Рік, що минув, серйозно нашкодив світовій економіці, перервавши повернення до колишніх темпів зростання добробуту після ковідної кризи. Можливо, світова економіка впоралася б із проблемами, якби ЗС РФ 24 лютого 2022 року не вдерлися в Україну, а в Кремлі не оголосили енергетичну війну Європі. Тому 2023 буде ще важчим, ніж 2022, а третина світової економіки зіткнеться з рецесією, заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Ґорґієва в інтерв'ю, трансляція якого велася на каналі CBS 1 січня.

За її словами, економіки Сполучених Штатів Америки, ЄС та Китаю знижують темпи зростання одночасно. Водночас Китаю загрожує новий економічний удар вже найближчим часом через швидке поширення Covid-19. У МВФ прогнозують, що вперше за 40 років щорічне економічне зростання Китаю, ймовірно, буде на рівні або нижче за глобальне зростання, що позначиться і на світовій економічній активності.

"Ми очікуємо, що одна третина світової економіки буде у рецесії. Половина Європейського Союзу буде у рецесії", — сказала Крісталіна Ґорґієва.

Водночас США, за словами Ґорґієвої, можуть уникнути рецесії через низьке безробіття — близько 3,7%. Щоправда, є одна умова: країна має утримувати цей показник і надалі.

"США допоможуть світові пережити дуже важкий рік. Економіка США напрочуд стійка", — зазначила глава МВФ.

Однак МВФ готовий знову погіршити свої прогнози щодо світової економіки цього року. При тому, що основні показники вже переглядалися в жовтні 2022 року на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, про світову рецесію, що насувається, ще в листопаді 2022 року попереджав засновник Amazon і один з найбагатших бізнесменів на планеті Джефф Безос. За його словами, економічний спад відбудеться майже в усьому світі, тому людству варто накопичувати гроші на майбутнє вже зараз і відмовитись від великих покупок.

До речі, у доповіді Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) йдеться, що глобальне зростання економіки через війну сповільниться до 2,2% у 2023 році. При цьому найпесимістичніші прогнози стосуються саме економіки Європи, адже на цей регіон найбільше впливають наслідки війни.