Тучи сгущаются: в МВФ рассказали, что случится с мировой экономикой в 2023 году

Экономики США, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно, но при этом Китай может намного раньше столкнуться с новыми экономическими проблемами из-за быстрого распространения Covid-19.

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Ушедший год серьезно навредил мировой экономике, прервав возвращение к прежним темпам роста благосостояния после ковидного кризиса. Возможно, мировая экономика справилась бы с проблемами, если бы ВС РФ 24 февраля 2022 года не вторглись в Украину, а в Кремле не объявили энергетическую войну Европе. Поэтому 2023 год будет еще тяжелее, чем 2022-й, а треть мировой экономики столкнется с рецессией, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью, трансляция которого велась на канале CBS 1 января.

По ее словам, экономики Соединенных Штатов Америки, ЕС и Китая снижают темпы роста одновременно. При этом Китаю грозит новые экономический удар уже в ближайшее время из-за быстрого распространения Covid-19. В МВФ прогнозируют, что впервые за 40 лет ежегодный экономический рост Китая, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, что отразится и на мировой экономической активности.

"Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии. Половина Европейского союза будет в рецессии", — сказала Кристалина Георгиева.

При этом США, по словам Георгиевой, могут избежать рецессии из-за низкой безработицы – около 3,7%. Правда, есть одно условие: страна должна удерживать этот показатель и дальше.

"США помогут миру пережить очень трудный год. Экономика США удивительно устойчива", – отметила глава МВФ.

При этом МВФ готов снова ухудшить свои прогнозы относительно мировой экономики в этом году. При том, что основные показатели уже пересматривались в октябре 2022 года на фоне продолжающейся войны в Украине.

Напомним, о надвигающейся мировой рецессии еще в ноябре 2022 года предупреждал основатель Amazon и один из самых богатых бизнесменов на планете Джефф Безос. По его словам, экономический спад произойдет почти во всем мире, поэтому человечеству стоит копить деньги на будущее уже сейчас и отказаться от больших покупок.

К слову, в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что глобальный рост экономики из-за войны замедлится до 2,2% в 2023 году. При этом самые пессимистические прогнозы касаются именно экономики Европы, ведь на этот регион больше всего влияет последствия войны.