Готовьтесь к худшему: миллиардер Безос предрекает американцам финансовый кризис

Основатель Amazon считает, что на мир надвигается рецессия. По мнению бизнесмена, спад затронет почти весь мир, но на США придется "сильный удар".

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Один из самых богатых бизнесменов на планете Джефф Безос предупредил, что на мир надвигается рецессия. В интервью изданию СNN миллиардер посоветовал человечеству уже сейчас копить деньги на будущее и отказаться от больших покупок.

По мнению бизнесмена, спад затронет почти весь мир, но на США придется "сильный удар".

"Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах экономики. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему", — заявил миллиардер Джефф Безос.

Джефф посоветовал американцам пока отложить покупку телевизора, холодильника или авто и сократить расходы, а предпринимателям — присмотреться к безопасным сферам инвестирования.

США борются с инфляцией

Как пишет Reuters со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Штаты столкнулись с рецессией, поскольку Федеральная резервная система США поднимает процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

ОЭСР прогнозирует, что рост крупнейшей экономики мира замедлится с 1,5% в 2022 году до 0,5% в следующем, по сравнению с июньскими прогнозами в 2,5% в 2022 году и 1,2% в 2023 году.

Тем временем из-за полномасштабного вторжения России в Украину мировая экономика потеряет около $3 триллионов своих доходов. Особенно финансовый ущерб может коснуться Германии, так как страна сильно зависима от российского газа.

Ранее Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что мир оказался на пороге большого конфликта, а война в Украине — лишь разминка.