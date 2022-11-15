Готуйтеся до гіршого: мільярдер Безос пророкує американцям фінансову кризу

Засновник Amazon вважає, що на світ насувається рецесія. На думку бізнесмена, спад торкнеться майже всього світу, але на США припаде "сильний удар".

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Один із найбагатших бізнесменів на планеті Джефф Безос попередив, що на світ насувається рецесія. В інтерв'ю виданню СNN мільярдер порадив людству вже зараз накопичувати гроші на майбутнє і відмовитися від великих покупок.

На думку бізнесмена, спад торкнеться майже всього світу, але на США припаде "сильний удар".

"Економіка зараз виглядає не надто добре. Ви це бачите й самі — звільнення відбуваються в багатьох секторах економіки. Сподівайтеся на краще, але готуйтеся до гіршого", — заявив мільярдер Джефф Безос.

Джефф порадив американцям поки що відкласти покупку телевізора, холодильника чи авто та скоротити витрати, а підприємцям — придивитися до безпечних сфер інвестування.

США борються з інфляцією

Як пише Reuters із посиланням на доповідь Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Штати зіткнулися з рецесією, оскільки Федеральна резервна система США піднімає відсоткові ставки, щоб упоратися з інфляцією.

ОЕСР прогнозує, що зростання найбільшої економіки світу сповільниться з 1,5% у 2022 році до 0,5% наступного, порівняно з червневими прогнозами у 2,5% у 2022 році та 1,2% у 2023 році.

Тим часом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну світова економіка втратить майже $3 трильйони своїх доходів. Особливо фінансові збитки можуть торкнутися Німеччини, оскільки країна сильно залежить від російського газу.

Раніше Глава Стратегічного командування Збройних сил США адмірал Чарльз Річард заявив, що світ опинився на порозі великого конфлікту, а війна в Україні лише розминка.