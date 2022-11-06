Війна в Україні – лише розминка, наближається велика криза, – адмірал США

За словами Чарльза Річарда, незабаром світу доведеться пройти таку перевірку, якої давно не було.

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Глава Стратегічного командування Збройних сил США адмірал Чарльз Річард вважає, що світові загрожує наближення великого конфлікту. Слова високопоставленого військового американського передає видання The Wall Street Journal.

"Українська криза, в якій ми зараз перебуваємо, — це тільки розминка. Велика криза тільки наближається", — говорить Річард.

Адмірал США побоюється, що вже незабаром світ зіткнеться з такою перевіркою, якої давно не було.

Військова агресія Росії проти України продемонструвала втрату США своїх можливостей щодо військового стримування, наголошують журналісти видання. При цьому Річард, коментуючи здатність США до заборони Китаю, зазначив, що "корабель повільно тоне".

На його думку, Вашингтон розучився діяти швидко.

"Вони [Китай] розміщують свої сили швидше, ніж це робимо ми. У міру того, як ця різниця збільшується, не матиме значення, наскільки хороші наші командири", — уточнив адмірал.

У той же час Сполучені Штати зберігають перевагу в галузі підводного флоту.

"Можливо, це єдина справжня асиметрична перевага, яку ми все ще маємо", — додав Річард.

Однак він вважає, що навіть ця перевага може зникнути, якщо Америка не прискорить темп, щоб вирішити проблеми з технічним обслуговуванням і розпочати будівництво нових підводних човнів. За словами офіцера, навіть будівництво трьох швидкохідних підводних човнів типу "Вірджинія" на рік стало б гарним початком.

"Раніше ми вміли швидко рухатися, але втратили це мистецтво", — резюмував адмірал.

Нагадаємо, ядерний підводний човен США Rhode Island увійшов до Середземного моря. Журналісти прозвали підводний човен "вершником ядерного апокаліпсису" — на судні одночасно можуть знаходитися від 150 до 200 атомних боєголовок.

Раніше США анонсували нову військову допомогу Україні. Київ уперше отримає від США танки, і вони будуть найсучаснішими на полі бою.