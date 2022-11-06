Война в Украине – лишь разминка, приближается большой кризис, – адмирал США

По словам Чарльза Ричарда, в скором времени миру придется пройти такую проверку, каких давно не было.

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Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард считает, что миру грозит приближение большого конфликта. Слова высокопоставленного американского военного передает издание The Wall Street Journal.

"Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, –– это только разминка. Большой кризис только приближается", –– говорит Ричард.

Адмирал США опасается, что уже в скором времени мир столкнется с такой проверкой, каких давно не было.

Военная агрессия России против Украины продемонстрировала потерю США своих возможностей по военному сдерживанию, подчеркивают журналисты издания. При этом Ричард, комментируя способность США к сдерживанию Китая, отметил, что "корабль медленно тонет".

По его мнению, Вашингтон разучился действовать быстро.

"Они [Китай] размещают свои силы быстрее, чем это делаем мы. По мере того как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры", — уточнил адмирал.

В то же время, Соединенные Штаты сохраняют преимущество в области подводного флота.

"Возможно, это единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем", — добавил Ричард.

Однако он считает, что даже это преимущество может исчезнуть, если Америка не ускорит темп, чтобы решить проблемы с техническим обслуживанием и начать строительство новых подлодок. По словам офицера, даже строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год стало бы хорошим началом.

"Раньше мы умели быстро двигаться, но потеряли это искусство", –– резюмировал адмирал.

Напомним, ядерная подводная лодка США Rhode Island вошла в Средиземное море. Журналисты прозвали подлодку "всадником ядерного апокалипсиса" –– на судне одновременно могут находиться от 150 до 200 атомных боеголовок.

Ранее США анонсировали новую военную помощь Украине. Киев впервые получит от США танки, и они будут самыми современными на поле боя.