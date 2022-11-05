"Послание Путину": ядерная подводная лодка США вошла в Средиземное море, — СМИ

Подлодка USS Rhode Island, которую прозвали "всадником ядерного апокалипсиса", может нести 24 межконтитентальные ракеты с дальностью применения до 18 тыс. километров.

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В Средиземное море вошла атомная подводная лодка армии США под названием Rhode Island. Итальянское издание La Repubblica рассказало, что судно может противопоставить потенциальному противнику.

Журналисты называют Rhode Island "всадником ядерного апокалипсиса", ведь на судне должны находиться от 150 до 200 атомных боеголовок. Подлодка оснащена 24 межконтинентальными ракетами Trident II, которые несут до 14 ядерных боеголовок и может на огромной скорости поразить цель на расстоянии до 18 тысяч километров. Это мощное средство сдерживания и весомый повод, чтобы Россия отказалась от применения ядерного оружия.

В Средиземном море может также находиться атомная подводная лодка USS Florida, которую последний раз видели в Гибралтарском проливе около месяца назад. Она несет 154 крылатых ракеты с обычными боеголовками, которые могут запускаться очередями по семь штук и двигаться к цели под водой. Многие эксперты считают, что летом США показали "Флориду" возле острова Крит, чтобы убедить Россию не использовать тактическое оружие в Украине — огневой мощи подлодки хватит, чтобы нанести разрушительный удар без применения ядерных технологий.

Для противостояния НАТО Россия отправила в Средиземное море свою атомную подводную лодку "Северодвинск", замеченную ВМС Италии в Сицилийском проливе в конце августа. Судно не несет ядерные боеголовки, зато вооружена дальнобойными крылатыми ракетами "Калибр" и, по некоторым данным, гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Ранее появилась информация, что высшее военное руководство РФ обсуждало нанесение ядерного удара по Украине. Президент Владимир Путин не участвовал в разговоре, однако он встревожил США и союзные страны.

Впрочем, недавно разведка США усомнилась в ядерных возможностях России. Данные о разговорах россиян являются недостаточно достоверными и некоторые фразы могли быть вырваны из контекста. Пока разведчики не видят признаков, что Владимир Путин готов применить ядерное оружие на войне в Украине.

Компьютерная симуляция показала, как будет развиваться ядерная война с РФ. Модель показала, что всего за 5 часов от ударов погибнут 34 миллиона человек.