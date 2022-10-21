34 млн жертв за 5 часов: симуляция показала, что будет после ядерного удара РФ (видео)

Копьютер предсказал, что за три часа НАТО и Россия успеют запустить друг по другу сотни боеголовок.

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Ученые из Пристонского университета с помощью компьютерного моделирования показали последствия хотя бы одного ядерного удара со стороны России. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Как показывает симуляция, если Россия нанесет ядерный удар, то начнется глобальная война, которая примерно за пять часов уничтожит 34 миллиона человек, при этом еще 55,9 получат ранения. В дальнейшем еще больше жертв вызовут ядерные осадки, радиация и другие последствия.

Все начнется с обычного военного конфликта, и в один прекрасный момент Россия нанесет предупредительный ядерный удар с базы неподалеку от Калининграда, чтобы остановить войска НАТО, а затем запустит еще 300 боеголовок с помощью самолетов и ракет малой дальности по базам Альянса и его силам в Европе.

В ответ НАТО сбросит на россиян около 180 авиационных ядерных бомб. Так спустя три часа завершится первый этап войны, к тому моменту должны погибнуть 2,6 млн человек, а почти вся Европа будет разрушена. Затем НАТО запустит еще около 600 боеголовок из США и атомных подводных лодок.

До того, как они достигнут целей, Россия использует оставшиеся ядерное оружие, которое хранится в ракетных шахтах, мобильных пусковых установках и подлодках. Это второй этап, который продлится около 45 минут и унесет жизни 3,4 млн человек.

Третий этап также продлится примерно 45 минут: участники войны нанесут удары по 30 самым крупным городам и экономическим центрам, сбросив на каждый из них 5-10 ядерных бомб, чтобы не дать противнику восстановиться после предыдущих взрывов. В результате могут погибнуть еще 85,3 млн человек.

Программа составила прогноз, основываясь на реальных данных о позициях ядерных ракет, целях, и анализе причинно-следственных связей. Воспользовавшись симуляцией, американские ученые еще в 2017 году создали анимационный фильм, известный как "План А", который показывает наиболее вероятное развитие ядерной войны между Россией и НАТО. Проект снова вызвал интерес на фоне вторжения РФ в Украину и угроз со стороны россиян.

Один из создателей "Плана А" доктор Алекс Глейзер назвал войну в Украине одним из самых серьезных кризисов со времен Холодной войны, который может привести к ядерному конфликту с участием России и США вместе с НАТО:

"Даже если риск ядерной войны все еще считается "небольшим" — как утверждают многие аналитики. Кризис, подобный тому, с которым мы сейчас сталкиваемся, часто приводит к недопониманию между сторонами, усугубляемому тем фактом, что остается очень мало активных каналов связи между Россией и США/НАТО".

Другое исследование говорит о том, что в случае ядерной войны между РФ и США умрут 5 млрд человек. По словам сотрудников Ратгерского университета, около 75% населения земли погибнет не от взрывов ракет, а от голода.

Ранее появилась информация, что президент РФ Владимир Путин хочет обрушить мировую экономику, нанеся ядерные удары по Украине.