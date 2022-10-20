Путин хочет обрушить глобальную экономику, применив ядерное оружие в Украине, — экс-разведчица

По мнению Ребекки Коффлер, бывшей сотрудницы американских разведслужб, объявляя военное положение на оккупированных территориях, Путин готовит ядерный удар. В сложившемся положении есть вина Байдена, вице-президента времен Обамы, когда США не оказывали военную поддержку Украине, что и воодушевило Путина.

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Российский президент Владимир Путин объявил военное положение в четырех оккупированных регионах Украины. Этот новый акт агрессии, считают некоторые обозреватели, был предпринят перед готовящимся применением ядерного оружия в районе Черного моря. Об этом сообщает Fox News.

Ребекка Коффлер, родившаяся в России экс-сотрудница американской разведки и автор книги "Putin’s playbook" ("Конспект Путина"), считает, считает это предвестием ядерной войны.

"Это его стратегичесааий месседж президенту Зеленскому, что он готов устроить бойню, и нам остается только молиться за жителей Украины <…> Он аннексировал эти территории, чтобы подготовить доктринальное обоснование ядерного удара. Поскольку, российская военная доктрина, предусматривает применение ядерного оружия только в целях защиты российской территории. Россия сейчас считает четыре упомянутых территории и Крым российскими, даже если весь остальной мир с этим не согласен", — пояснила Кофлер.

Украина — периметр стратегической безопасности для РФ

Вероятность начала ядерной войны сейчас высока как никогда прежде. Путин понимает, что проиграл конвенциональную войну с применением обычных вооружений, заканчиваются ракеты и персонал, а чтобы пополнить запас обычных вооружений приходится обращаться к другим странам. К Ирану.

Вместе с тем, Путин считает Украину периметром своей стратегической безопасности и не допускает поражения.

Всем было известно, что на крайний случай у РФ есть ядерное оружие, напомнила Коффлер.

"И ему приходиться переходить на такой немыслимый уровень, чтобы не позволить Украине стать частью НАТО", — отметила бывшая сотрудница разведслужб.

Единственный возможный выход

Ребекка Коффлер считает, что Байден должен как взрослый взять Путина и Зеленского и усадить за стол переговоров.

"Мы на грани ядерного армагеддона. Джо Байден сам это признает", — сказала она.

Коффлер считает, что в сложившемся положении есть вина и Байдена, вице-президента времен Обамы, когда США не оказывали военную поддержку Украине, что и воодушевило Путина на новые "подвиги". Во времена президентства Обамы, по ее словам, ничего не предпринималось, чтобы укрепить военную мощь США, и Украине не поставлялось оружие.

Отдельно досталось Германии

Страны НАТО все еще стоят в стороне и предпочитают не вмешиваться, ведь только 8 стран из 30 поддержали Украину, Коффлер отдельно прошлась по Германии.

"Только 8 членов НАТО из 30, а Германия — на секундочку, крупнейшая экономика Европы — не сподобилась даже на 2% поддержки, представьте только!" — напомнила она.

[ + – ] Ребекка Коффлер

"Все это воодушевило Путина. И в этом вина президента Байден. Теперь россияне и НАТО проводят одновременные ядерные учения. И мы вот настолько [показала жест пальцами] близки к ядерному армагеддону, а американские граждане об этом даже не знают. Нет, Путин не будет применять ядерное оружие по территории США… никакими ракетами", — сказала Коффлер.

Но в Украине война показала, что в ту же минуту, как только взорвется первая ядерная боеголовка, это затронет мировые рынки и глобальную экономику. Эффект будет каскадным, на что и рассчитывает российский президент.