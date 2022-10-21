34 млн. жертв за 5 годин: симуляція показала, що буде після ядерного удару РФ (відео)

Комп'ютер передбачив, що за три години НАТО і Росія встигнуть запустити одне по одному сотні боєголовок.

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Вчені з Прістонського університету за допомогою комп'ютерного моделювання показали наслідки хоча б одного ядерного удару з боку Росії. Про це пише таблоїд Daily Mail.

Як показує симуляція, якщо Росія завдасть ядерного удару, то розпочнеться глобальна війна, яка приблизно за п'ять годин знищить 34 мільйони людей, при цьому ще 55,9 отримають поранення. Надалі ще більше жертв буде через ядерні опади, радіацію та інші наслідки.

Все почнеться зі звичайного воєнного конфлікту, і одного разу Росія завдасть попереджувальний ядерний удару з бази неподалік Калінінграда, щоб зупинити війська НАТО, а потім запустить ще 300 боєголовок за допомогою літаків і ракет малої дальності по базах Альянсу та його сил у Європі.

У відповідь НАТО скине на росіян близько 180 авіаційних ядерних бомб. Так, через три години завершиться перший етап війни, до того моменту мають загинути 2,6 млн осіб, а майже вся Європа буде зруйнована. Потім НАТО запустить ще близько 600 боєголовок із США та атомних підводних човнів.

До того, як вони досягнуть цілей, Росія використає залишки ядерної зброї, яка зберігається в ракетних шахтах, мобільних пускових установках і підводних човнах. Це другий етап, який триватиме близько 45 хвилин і забере життя 3,4 млн людей.

Третій етап також триватиме приблизно 45 хвилин: учасники війни завдадуть ударів по 30 найбільшим містам та економічним центрам, скинувши на кожен із них 5-10 ядерних бомб, щоб не дати противникові відновитися після попередніх вибухів. В результаті можуть загинути ще 85,3 млн людей.

Програма склала прогноз, ґрунтуючись на реальних даних про позиції ядерних ракет, цілі, та аналіз причинно-наслідкових зв'язків. Скориставшись симуляцією, американські вчені ще у 2017 році створили анімаційний фільм, відомий як "План А", який показує найімовірніший розвиток ядерної війни між Росією та НАТО. Проєкт знову викликав інтерес на тлі вторгнення РФ в Україну та погроз з боку росіян.

Один із творців "Плану А" доктор Алекс Глейзер назвав війну в Україні однією з найсерйозніших криз з часів Холодної війни, яка може призвести до ядерного конфлікту за участю Росії та США разом із НАТО:

"Навіть якщо ризик ядерної війни все ще вважається "невеликим" — як стверджують багато аналітиків. Криза, подібна до тієї, з якою ми зараз стикаємося, часто призводить до непорозуміння між сторонами, що посилюється тим фактом, що залишається дуже мало активних каналів зв'язку між Росією і США/НАТО".

Інше дослідження говорить про те, що у разі ядерної війни між РФ та США помруть 5 млрд осіб. За словами співробітників Ратгерського університету, близько 75% людства загине не від вибухів ракет, а від голоду.

Раніше з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін хоче обвалити світову економіку, завдавши ядерних ударів по Україні.