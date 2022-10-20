Путін хоче завалити глобальну економіку, застосувавши ядерну зброю в Україні, — ексрозвідниця

На думку Ребеки Коффлер, колишньої співробітниці американських розвідслужб, оголошуючи воєнний стан на окупованих територіях, Путін готує ядерний удар. У цій ситуації є вина Байдена, віцепрезидента часів Обами, коли США не надавали військової підтримки Україні, що й надихнуло Путіна.

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Російський президент Володимир Путін оголосив воєнний стан у чотирьох окупованих регіонах України. Цей новий акт агресії, вважають деякі оглядачі, вжитий перед застосуванням ядерної зброї в районі Чорного моря. Про це повідомляє Fox News.

Ребекка Коффлер, яка народилася в Росії, ексспівробітниця американської розвідки та авторка книги "Putin's playbook" ("Конспект Путіна"), вважає, вважає це передвістям ядерної війни.

"Це його стратегічний меседж президенту Зеленському, що він готовий влаштувати бійню, і нам залишається лише молитися за жителів України <…> Він анексував ці території, щоб підготувати доктринальне обґрунтування ядерного удару. Оскільки, російська військова доктрина, передбачає застосування ядерної зброї тільки з метою захисту російських територій. Росія зараз вважає чотири згадані території та Крим російськими, навіть якщо решта світу з цим не згодна", — пояснила Кофлер.

Україна — периметр стратегічної безпеки для РФ

Імовірність початку ядерної війни зараз висока як ніколи раніше. Путін розуміє, що програв конвенційну війну із застосуванням звичайних озброєнь, закінчуються ракети та персонал, а щоб поповнити запас звичайних озброєнь доводиться звертатися до інших країн. До Ірану.

Разом з тим Путін вважає Україну периметром своєї стратегічної безпеки і не допускає поразки.

Усім було відомо, що на крайній випадок РФ має ядерну зброю, нагадала Коффлер.

"І йому доводиться переходити на такий немислимий рівень, щоб не дозволити Україні стати частиною НАТО", — наголосила колишня співробітниця розвідслужб.

Єдиний можливий вихід

Ребекка Коффлер вважає, що Байден повинен як дорослий взяти Путіна та Зеленського та посадити за стіл переговорів.

"Ми на межі ядерного армагеддону. Джо Байден сам це визнає", — сказала вона.

Коффлер вважає, що в цій ситуації є вина і Байдена, віцепрезидента часів Обами, коли США не надавали військової підтримки Україні, що й надихнуло Путіна на нові "подвиги". За часів президентства Обами, за її словами, нічого не робилося, щоб зміцнити військову міць США, і Україні не постачалася зброя.

Окремо дісталося Німеччині

Країни НАТО все ще стоять осторонь і воліють не втручатися, адже лише 8 країн із 30 підтримали Україну, Коффлер окремо пройшлася по Німеччині.

"Лише 8 членів НАТО з 30, а Німеччина — на секунду, найбільша економіка Європи — не спромоглася навіть на 2% підтримки, уявіть тільки!" — нагадала вона.

[ + – ] Ребекка Коффлер

"Все це надихнуло Путіна. І в цьому вина президента Байден. Тепер росіяни і НАТО проводять одночасні ядерні навчання. І ми ось настільки [показала жест пальцями] близькі до ядерного армагеддону, а американські громадяни про це навіть не знають. Ні, Путін не застосовуватиме ядерну зброю по території США... жодними ракетами", — сказала Коффлер.

Але в Україні війна показала, що тієї ж хвилини, як вибухне перша ядерна боєголовка, це торкнеться світових ринків і глобальної економіки. Ефект буде каскадним, на що розраховує російський президент.