Мнения разделились: разведчики в США усомнились в ядерных возможностях России, – CNN

Российские генералы, по данным американской разведки, недовольны большими потерями в Украине. Если оккупанты потерпят в Херсоне унизительное поражение, Кремль может пустить в ход тактическое ядерное оружие.

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Национальный совет США по разведке допускает неточности в информации о разговорах российских военных применить ядерное оружие в Украине. Об этом сказали несколько источников американского телеканала CNN, которые ознакомились с оценкой разведданных.

Данные о разговорах военных РФ — не обработаны, и не являются продуктом с высокой степенью достоверности, а скорее анализом. Некоторые чиновники полагают, что информация о разговорах могла быть вырвана из контекста и необязательно указывает на готовность РФ применить ядерное оружие.

США не видят готовности президента России Владимира Путина пойти на решительный шаг и использовать ядерное оружие, заявили официальные лица.

Другие члены администрации президента США Джо Байдена, ознакомившиеся с оценками, отреагировали с беспокойством, поскольку высокопоставленные российские генералы все больше недовольны потерями России в Украине.

"Это разочарование может превратиться в отчаяние. Есть вопросы в связи с аннексией оккупированных украинских территорий — пойдет ли Россия на крайние меры для защиты", — опасаются в Белом доме.

США следят за действиями РФ в Херсоне и если ВСУ вытеснят оккупантов с унизительным поражением, это может стать спусковым крючком, который заставит Путина прибегнуть к тактическому ядерному оружию. Это один из сценариев, хотя официальные лица в Штатах подчеркивают, что Херсон — единственный центр их внимания.

"Только Путин может знать, что у него в голове", — заметили чиновники.

Владимир Путин мог не участвовать в разговорах о ядерном оружии

Первым о разговорах в российских военных кругах насчет применения тактического ядерного оружия в Украине писало издание The New York Times. По данным журналистов, это вызвало повышенное беспокойство в Вашингтоне, а Владимир Путин в этих переговорах не участвовал.

Представитель Белого дома Джон Кирби в ответ заявил, что США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.

МИД России 2 ноября заявило о недопустимости ядерной войны и особой ответственности РФ как ядерной державы. Путин признавал отсутствие смысла в использовании ядерного оружия в Украине, а его пресс-секретарь назвал распространяемую информацию опасной "целенаправленной накачкой".

Украинское военное руководство внимательно относится к угрозам Москвы нанести ядерный удар по Украине и призывает Запад не расслабляться. Министр обороны РФ Сергей Шойгу придумал новый миф — в Украине якобы хотят разместить ядерное оружие НАТО.