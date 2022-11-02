Победителей не будет: МИД России выпустило заявление о ядерной войне

Российские дипломаты видят два гипотетических сценария применения ядерного оружия. Военные придумывают новые поводы — Украина якобы готовится разместить ядерные боеголовки НАТО.

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Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ядерной войне не может быть победителей и такой расклад никогда не должен быть реализован. РФ гипотетически допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, заметили российские дипломаты.

Еще одно условие — это агрессия против России с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование государства, добавили в МИД.

Российские чиновники назвали текущую мировую обстановку непростой и турбулентной из-за "безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нацбезопасности РФ". По мнению МИДа, основная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав.

"Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с оружием массового поражения, что способно привести к катастрофическим последствиям", — заявили в министерства.

МИД не указал, по какой причине решил выпустить такое заявление, не оценил обстоятельства и уровень угрозы возможной ядерной войны. Россия подтвердили приверженность заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

Зеленский призывает не бояться ядерной войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению сказал, что сейчас не надо бояться ядерной войны.

"Не уверен, не хочу давать оценку. Я считаю, что бояться этого не надо, нам не стоит бояться России. Не стоит серьезно относиться к ультиматумам и давлению угрозой применения ядерного оружия с целью выполнить их условия. Эти вещи не связаны", — заявил он.

По словам главы государства, с Россией надо строить прагматичные отношения, а самой большой ошибкой Украины было то, что за десятилетия страна не построила сильную систему безопасности.

Напомним, что глава Минобороны России Сергей Шойгу придумал новые обвинения в адрес Украины. Ему стало известно о якобы создании "грязной бомбы" и размещении на территории страны ядерного оружия НАТО.

Шойгу отметил увеличение военной группировки НАТО возле границ с РФ — с февраля текущего года, по его подсчетам, она увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

Российское военное командование обсуждало применение тактического ядерного оружия в Украине, говорят собеседники газеты The New York Times. Вашингтон внимательно относится к угрозам президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев называл условие применения ядерного оружия в Украине. Возврат захваченных украинских территорий может стать причиной применеиия 19-го пункта политики РФ по ядерному сдерживанию.