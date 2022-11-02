Переможців не буде: МЗС Росії випустило заяву про ядерну війну

Російські дипломати бачать два гіпотетичні сценарії застосування ядерної зброї. Військові вигадують нові приводи: Україна нібито готується розмістити ядерні боєголовки НАТО.

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Росія керується постулатом про неприпустимість ядерної війни та несе особливу відповідальність як ядерна держава. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ РФ.

У ядерній війні не може бути переможців, і такий розклад ніколи не має бути реалізований. РФ гіпотетично допускає застосування ядерної зброї лише у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення, зауважили російські дипломати.

Ще одна умова — це агресія проти Росії з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави, додали в МЗС.

Російські чиновники назвали поточну світову обстановку непростою і турбулентною через "безвідповідальні та безпардонні дії, спрямовані на підрив нацбезпеки РФ". На думку МЗС, основне завдання — недопущення військового зіткнення ядерних держав.

"Закликаємо інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати готовність працювати над вирішенням цього пріоритетного завдання та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси одне одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту й заохочуючи провокації зі зброєю масового ураження, що може призвести до катастрофічних наслідків", — заявили в міністерстві.

МЗС не вказало, з якої причини вирішило випустити таку заяву, не оцінило обставини та рівень загрози можливої ядерної війни. Росія підтвердила відданість заяві лідерів п'яти держав, які мають ядерну зброю, про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 року.

Зеленський закликає не боятися ядерної війни

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню сказав, що зараз не треба боятися ядерної війни.

"Не впевнений, не хочу давати оцінку. Я вважаю, що боятися цього не треба, нам не варто боятися Росії. Не варто серйозно ставитися до ультиматумів і тиску погроз застосування ядерної зброї з метою виконати їхні умови. Ці речі не пов'язані", — заявив він.

За словами глави держави, з Росією треба будувати прагматичні відносини, а найбільшою помилкою України було те, що за десятиліття країна не збудувала сильну систему безпеки.

Нагадаємо, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу вигадав нові звинувачення на адресу України. Йому стало відомо про нібито створення "брудної бомби" та розміщення на території країни ядерної зброї НАТО.

Шойгу відзначив збільшення військового угруповання НАТО біля кордонів із РФ — зі лютого поточного року, за його підрахунками, воно збільшилося у 2,5 разу та перевищило 30 тис. осіб.

Російське військове командування обговорювало застосування тактичної ядерної зброї в Україні, кажуть співрозмовники газети The New York Times. Вашингтон уважно ставиться до погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв називав умову застосування ядерної зброї в Україні. Повернення захоплених українських територій може стати причиною застосування 19-го пункту політики РФ щодо ядерного стримування.