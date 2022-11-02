"Це помилка України": Зеленський не бачить сенсу в домовленостях із Росією (відео)

Деякі західні лідери, за словами президента, хочуть, щоб Київ виконав усі вимоги Кремля щодо припинення війни.

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Україна не має наміру йти на компроміси з Росією для врегулювання повномасштабної війни. Про це в інтерв'ю чеському телебаченню заявив глава держави Володимир Зеленський.

За його словами, Україна не піде на компроміси з Росією після того, як вона здійснила повномасштабне вторгнення.

Зеленський під час спілкування з журналістом зазначив, що деякі західні лідери хочуть, щоб офіційний Київ повернувся до мирного діалогу та погодився на вимоги, які висуває країна-агресор. Проте, як вважає президент, минулі компроміси з Росією були найбільшою помилкою в історії нашої країни, і Україна не повторить більше подібного.

"Я думаю, деякі лідери країн, звичайно, хотіли б (щоб Україна пішла на компроміси з Росією — ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це не має значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми вже там були. Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів", — наголосив Зеленський і додав, що знає, чим обернеться чергова спроба мирно врегулювати війну з Москвою.

Глава держави закликав не чекати "хорошої кінцівки" після укладання будь-яких домовленостей із Росією. Через поведінку та невиконання обіцянок Москви Україна, за словами Зеленського, вибудовуватиме дуже прагматичні відносини з країною-агресором, яка несе загрозу для українців.

"Ми в Україні протягом останніх 30 років нашої незалежності не будували сильну систему безпеки. Я думаю, тому що не очікували від них таких агресивних кроків, таких войовничих кроків, таких кривавих кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", — резюмував глава держави в інтерв'ю чеському телебаченню.

[ + – ] Володимир Зеленський не бачить сенсу в домовленостях і переговорах із Росією

Зазначимо, що наприкінці жовтня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Папа Римський Франциск запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести у Ватикані переговори для врегулювання війни.

Також повідомлялося, що в Офісі президента не вбачають сенсу в дипломатичному врегулюванні війни з Росією, оскільки ця процедура передбачає виконання Україною всіх вимог Кремля.