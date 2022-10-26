Папа Римський запропонував Путіну та Зеленському провести переговори у Ватикані, — росЗМІ

Ватикан, за даними пропагандистів, також готовий виступити посередником між Україною та Росією задля досягнення миру.

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Папа Римський Франциск запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести у Ватикані переговори щодо врегулювання повномасштабної війни. Про це у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив голова Всесвітньої спілки старовірів (ВСС) Леонід Севастьянов, який нібито продовжує підтримувати зв'язок із понтифіком.

За його словами, Папа Римський Франциск пропонує використати Ватикан для зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, під час якої глави держав обговорять врегулювання повномасштабної війни.

Щобільше, як стверджує Севастьянов, понтифік виступає за проведення через час у своїй резиденції велику конференцію з безпеки в Європі. У ході цього заходу, за словами голови ВСС, братимуть участь представники від України, Росії, Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу.

"Я зідзвонювався з Папою Римським сьогодні, він благословив заявити від нього, що він готовий надати інфраструктуру Ватикану, а це не тільки сам Ватикан, а й багато завдань у Римі для проведення зустрічі Путіна і Зеленського", — додав Севастьянов, спілкуючись з російськими пропагандистами.

За словами голови ВСС, Папа Римський Франциск підходить як модератор переговорів Євросоюзу і Росії, оскільки після повномасштабного вторгнення зайняв нейтральну позицію, не озвучуючи свої претензії на адресу російського президента Володимира Путіна.

Крім цього, Севастьянов назвав понтифіка "унікальним персонажем", який має авторитет і готовий витрачати свій особистий час на врегулювання повномасштабної війни в Україні.

"Зараз головне не зачепити, не загасити цю ідею, а наслідувати запрошення папи Франциска", — резюмував голова ВСС у спілкуванні з пропагандистами.

Через час видання "РИА Новости", посилаючись на свої джерела, повідомило, що Ватикан нібито готовий стати посередником у переговорах щодо врегулювання повномасштабної війни.

"Святий престол готовий зробити все можливе для того, щоб досягти миру. Якби обидві сторони попросили його про посередництво, Святий престол, звичайно, не відступився б", — процитували пропагандисти свого інсайдера у Ватикані.

Зазначимо, що 25 жовтня у французьких ЗМІ з'явилася інформація, що президент Франції Емманюель Макрон попросив Папу Римського Франциска зателефонувати до Володимира Путіна для припинення бойових дій в Україні. Під час розмови політик також запропонував понтифіку провести переговори з американським президентом Джо Байденом та патріархом РПЦ Кирилом.

Через якийсь час на пропозицію Емманюеля Макрона відреагували у Кремлі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін готовий вести діалог із Папою Римським Франциском задля досягнення миру в Україні.