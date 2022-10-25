Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну для встановлення миру в Україні, — ЗМІ

Президент Франції під час своєї аудієнції також запропонував понтифіку поговорити з патріархом Кирилом і Джо Байденом.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон попросив Папу Римського Франциска зателефонувати до президента РФ Володимира Путіна для досягнення миру в Україні. Про це пише видання Le Point.

Під час своєї 55-хвилинної аудієнції глава Франції також запропонував понтифіку поговорити з патріархом Кирилом і президентом США Джо Байденом. Макрон вважає, що так можна досягти завершення війни в Україні.

Як повідомляється на сайті Vatican News, під час зустрічі Макрон і понтифік обмінялися подарунками. Глава Римо-католицької церкви подарував Макрону бронзову медаль із зображенням святого Петра. Водночас президент Франції подарував Франциску перше видання французькою мовою роботи філософа Іммануїла Канта "До вічного миру".

Нагадаємо, президента Франції нерідко критикують за його часті дзвінки в Кремль. Водночас сам Макрон наголошував, що продовжить намагатися налагодити комунікацію з Володимиром Путіним. Французький лідер заявив, що веде переговори з Кремлем, виходячи з принципів дипломатії та за погодженням із партнерами.