Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для установления мира в Украине, – СМИ

Президент Франции во время своей аудиенции также предложил понтифику поговорить с патриархом Кириллом и Джо Байденом.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту РФ Владимиру Путину для достижения мира в Украине. Об этом пишет издание Le Point.

Во время своей 55-минутной аудиенции глава Франции также предложил понтифику поговорить с патриархом Кириллом и президентом США Джо Байденом. Макрон считает, что таким образом можно добиться завершения войны в Украине.

Как сообщается на сайте Vatican News, во время встречи Макрон и понтифик обменялись подарками. Глава Римско-католической церкви подарил Макрону бронзовую медаль с изображением святого Петра. При этом президент Франции преподнес Франциску первое издание на французского языке работы философа Иммануила Канта "К вечному миру".

Напомним, президента Франции нередко критикуют за его частые звонки в Кремль. При этом сам Макрон подчеркивал, что продолжит пытаться наладить коммуникацию с Владимиром Путиным. Французский лидер заявил, что ведет переговоры с Кремлем исходя из принципов дипломатии и по согласованию с партнерами.