"Хотите, чтобы это делал только Эрдоган?": Макрон заверил, что продолжит разговаривать с Путиным

Французский лидер заявил, что ведет переговоры с Кремлем исходя из принципов дипломатии и по согласованию с партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз выступил за продолжение диалога с Кремлем со стороны Парижа, отметив, что Турция не может быть единственным государством, которое поддерживает контакты с государством-агрессором. Об этом глава французского государства заявил в четверг, 1 сентября, в ходе выступления перед дипломатами, передает издание 20 minutes

"Работа дипломата хороша — разговаривать со всеми, и особенно с людьми, с которыми у нас не все в порядке", — сказал Макрон, таким образом объяснив свои телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину на фоне полномасштабной войны в Украине.

Президент Франции заверил, что Париж продолжит поддерживать контакты с Москвой, при этом согласовывая свою позицию с союзниками. Макрон в этом контексте напомнил, что одной из целей, с которой Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, был раскол Европы.

"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — заявил французский лидер.

Издание отмечает, что Макрон является одним из немногих европейских лидеров, которые продолжают разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным после 24 февраля, за что официальный Париж не раз подвергался критике.

При этом в публикации обращают внимание на то, что контакты лидеров двух стран стали более редкими после раскрытия военных преступлений РФ, совершенных в Буче Киевской области. В последний раз Макрон говорил с Путиным 19 августа, темой переговоров тогда стал приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территорию Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с просьбой выступить посредником в войне России против Украины.

Тем временем неоднократно о готовности стать посредником между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленский заявлял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в РФ сообщили, что Путин в августе намекал Эрдогану на готовность провести встречу с главой украинского государства.