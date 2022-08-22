Это наша цель: Эрдоган хочет усадить президентов Украины и России за стол переговоров

Турецкий лидер надеется, что встреча руководителей воюющих стран состоится в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 августа заявил, что надеется на проведение переговоров президентов России и Украины.

"Война между Россией и Украиной имеет последствия, которые затрагивают нашу страну и все человечество. Все были свидетелями того, что Турция приложила все усилия, чтобы предотвратить войну, а затем покончить с ней миром", — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что во время недавнего визита в Сочи у него была возможность подробно обсудить с Владимиром Путиным отношения между двумя странами и войну в Украине. На прошлой неделе он ездил в Украину, где встретился с Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

"Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции в нашей стране, надеюсь, в недалеком будущем", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее турецкие журналисты со ссылкой на источники в РФ сообщили, что Путин намекнул Эрдогану на готовность провести встречу с Зеленским. Вскоре после этого Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что предложил Владимиру Зеленскому провести встречу с Владимиром Путиным в ходе визита во Львов в четверг. Во время пресс-конференции по итогам встречи во Львове украинский президент заверил, что переговоры с российским руководством возможны только после деоккупации Украины.

Через несколько дней постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что прямых переговоров между Зеленским и Путиным не будет. При этом он исключил возможность завершения боевых действий дипломатическим путем и отметил, что Москва ожидает затяжной войны.