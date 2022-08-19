Эрдоган подтвердил, что предлагал Зеленскому провести встречу с Путиным

Война РФ против Украины была главной темой переговоров президентов Турции и Украины во Львове, заявил турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита во Львов в четверг, 18 августа. Об этом турецкий лидер заявил в ходе брифинга в пятницу, 19 августа.

По словам Эрдогана, главной темой встречи с Зеленским во Львове была война.

"Как я сказал господину Путину во время моего визита в Сочи, и напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести их встречу", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что заверил Зеленского в поддержке Турцией украинской территориальной целостности и суверенитета.

Помимо этого президент Турции заявил, что поднимет вопрос о ситуации вокруг обстрелов по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре перед Путиным в ходе будущего контакта. По словам Эрдогана, он попросит российского коллегу "сделать важный шаг к миру" в переговоров касательно АЭС.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам встречи во Львове Зеленский заверил, что переговоры с российским руководством возможны только после деоккупации Украины.

Вчера турецкие журналисты со ссылкой на российские источники сообщили, что Путин в ходе переговоров в Сочи 5 августа намекнул Эрдогану на готовность провести встречу с Зеленским. По данным издания, на возможной встрече лидеры двух стран могли бы утвердить дорожную карту по прекращению огня в Украине.