Эрдоган не уговорил: переговоры с РФ возможны лишь после деоккупации Украины, – Зеленский

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча с участием президента Украины, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Президент Турции пообещал договориться с Путиным об обмене пленными.

Во Львове завершилась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. По итогам встречи политики дали совместную пресс-конференцию, во время которой глава Украины подчеркнул, что переговоры со страной-агрессором будут возможны лишь после деоккупации государства.

"Господин Эрдоган сказал сегодня, что зерновая инициатива дает дипломатическое окно для договоренностей о будущем окончании войны между Украиной и Россией. Я не верю Российской Федерации, и считаю, что в этом окне – российское оружие, и поэтому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не могут люди, которые убивают, насилуют, ежедневно бьют крылатыми ракетами по нашим мирным городам, по нашим мирным инфраструктурным объектам, – они не могут хотеть мира", – прокомментировал Зеленский.

О чем еще говорили стороны на встрече во Львове

Как отметил Зеленский, в рамках встречи стороны обсудили экспортную зерновую инициативу. Он подчеркнул, что проект должен развиваться и дальше.

"Это глобальная потребность – чтобы увеличивалось количество суден, которые безопасно экспортируют украинское продовольствие. Наше государство будет гарантом глобальной продовольственной безопасности", – отметил президент.

По словам Зеленского, на встрече политики обговорили ядерный шантаж России на Запорожской АЭС.

"Россия должна незамедлительно и без каких-либо условий вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции, прекратить все провокации, прекратить, безусловно, все обстрелы", – прокомментировал глава государства.

Он добавил, что страна-агрессор сознательно ставит всех на грань радиационной катастрофы мирового масштаба.

Обмен пленными: что пообещал Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, по итогам встречи изъявил готовность договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными между Россией и Украиной.

Как подчеркнул Зеленский, украинская сторона договорилась с генсеком ООН о необходимости отправки специальной миссии в оккупированную Еленовку для установления фактов гибели пленных украинцев. Также есть договоренность о создании трибунала для осуждения военных преступлений России в Украине.

Восстановление Харькова и Харьковской области

На встрече Эрдоган заявил, что Турция готова взять под свой патронат восстановление Харькова и Харьковской области.

Также во Львове был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством торговли Турции о восстановлении инфраструктуры в Украине.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов в среду, 17 августа. Эрдоган же вылетел из Стамбула сегодня.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе саммита в Сочи 5 августа намекнул турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.