Ердоган не вмовив: переговори з РФ можливі лише після деокупації України, – Зеленський

У Львові завершилася тристороння зустріч за участю президента України, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Президент Туреччини пообіцяв домовитися з Путіним щодо обміну полоненими.

У Львові завершилася тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. За підсумками зустрічі політики дали спільну пресконференцію, під час якої глава України наголосив, що переговори з країною-агресором будуть можливі лише після деокупації держави.

"Пан Ердоган сказав сьогодні, що зернова ініціатива дає дипломатичне вікно для домовленостей про майбутнє закінчення війни між Україною та Росією. Я не вірю Російській Федерації, і вважаю, що в цьому вікні — російська зброя, і тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щодня б'ють крилатими ракетами по наших мирних містах, по наших мирних інфраструктурних об'єктах, — вони не можуть хотіти миру", — прокоментував Зеленський.

Про що ще говорили сторони на зустрічі у Львові

Як зазначив Зеленський, у межах зустрічі сторони обговорили експортну зернову ініціативу. Він наголосив, що проєкт має розвиватися і надалі.

"Це глобальна потреба — щоб збільшувалася кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава буде гарантом глобальної продовольчої безпеки", — наголосив президент.

За словами Зеленського, на зустрічі політики обговорили ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС.

"Росія має негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі обстріли", — прокоментував глава держави.

Він додав, що країна-агресор свідомо ставить усіх на межу радіаційної катастрофи світового масштабу.

Обмін полоненими: що пообіцяв Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, зі свого боку, за підсумками зустрічі виявив готовність домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним щодо обміну полоненими між Росією та Україною.

Як наголосив Зеленський, українська сторона домовилася з генсеком ООН про необхідність відправлення спеціальної місії до окупованої Оленівки для встановлення фактів загибелі полонених українців. Також є домовленість щодо створення трибуналу для засудження воєнних злочинів Росії в Україні.

Відновлення Харкова та Харківської області

На зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти під свій патронат відновлення Харкова та Харківської області.

Також у Львові підписано меморандум між Міністерством інфраструктури України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо відновлення інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш приїхав до Львова у середу, 17 серпня. Ердоган же вилетів зі Стамбула сьогодні.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін під час саміту в Сочі 5 серпня натякнув турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.