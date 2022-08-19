Ердоган підтвердив, що пропонував Зеленському провести зустріч із Путіним

Війна РФ проти України була головною темою переговорів президентів Туреччини й України у Львові, заявив турецький лідер.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч із російським лідером Володимиром Путіним під час візиту до Львова у четвер, 18 серпня. Про це турецький лідер заявив у процесі брифінгу в п'ятницю, 19 серпня.

За словами Ердогана, головною темою зустрічі із Зеленським у Львові була війна.

"Як я сказав пану Путіну під час мого візиту в Сочі, і нагадав пану Зеленському, що ми можемо провести їхню зустріч", — сказав турецький лідер.

Ердоган також повідомив, що запевнив Зеленського в підтримці Туреччиною української територіальної цілісності та суверенітету.

Крім цього президент Туреччини заявив, що порушить питання щодо ситуації довкола обстрілів по території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі перед Путіним під час майбутнього контакту. За словами Ердогана, він попросить російського колегу "зробити важливий крок до миру" в переговорах щодо АЕС.

Нагадаємо, під час пресконференції за підсумками зустрічі у Львові Зеленський запевнив, що переговори з російським керівництвом можливі лише після деокупації України.

Учора турецькі журналісти з посиланням на російські джерела повідомили, що Путін під час переговорів у Сочі 5 серпня натякнув Ердогану на готовність провести зустріч із Зеленським. За даними видання, на можливій зустрічі лідери двох країн могли б затвердити дорожню карту щодо припинення вогню в Україні.