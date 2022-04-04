Премьер Польши назвал РФ "фашистской" и раскритиковал Макрона за частые звонки Путину

Глава польского правительства сравнил контакты с российским президентом с переговорами с Гитлером, подчеркнув, что "с преступниками нужно бороться, а не договариваться".

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за частые контакты с российским лидером Владимиром Путиным в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. Заявление главы польского правительства в понедельник, 4 апреля, приводит RMF24.

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"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" — обратился к президенту Франции Моравецкий.

Также польский премьер заявил, что "с преступниками не нужно договариваться, с ними надо бороться".

"Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?" — добавил Моравецкий.

По словам главы польского правительства, "Россия уже является тоталитарно-фашистским государством", отметив, что сегодня мировая общественность может наблюдать, как создается геноцид в 21 веке.

Премьер-министр Польши призвал ввести сильные санкции в отношении РФ, так как действующие, по его словам, "не работают". В обратном случае может погибнуть еще больше невинных людей, подчеркнул Моравецкий.

Помимо этого глава польского правительства, комментируя отказ руководства Германии поддержать жесткие санкции в отношении России, заявил, что сейчас немецкие политики и граждане страны должны слушать "не голоса немецкого бизнеса и миллиардеров", а "голоса невинных женщин и детей, голоса убитых" в ходе войны в Украине.

Моравецкий также обратился и к бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Госпожа канцлер, вы храните молчание с самого начала войны. Между тем, именно политика Германии на протяжении прошлого десятка лет привела к тому, что сегодня Россия имеет силу, вытекающую из монополии на продажу сырья", — сказал премьер Польши.

Отметим, на данный момент известно о как минимум девяти телефонных разговорах Макрона с Путиным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — они состоялись 24, 28 февраля, 3, 6, 10, 12, 18, 22 и 29 марта. Переговоры проводились по инициативе французской стороны. В ходе последнего разговора Путин заявил своему французскому коллеге, что деблокада Мариуполя российскими силами возможна только после сдачи города украинскими военными.

Ранее Макрон заявил, что намерен продолжить поддерживать диалог с лидером государства-агрессора, чтобы прекратить войну в Украине.

Тем временем американские журналисты со ссылкой на чиновников, знакомых с данными разведки, сообщили, что Путин не намерен прекращать боевые действия в Украине и хочет захватить восток страны к 9 мая. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в свою очередь утверждает, что ВС РФ уже готовятся к наступлению в этом регионе.