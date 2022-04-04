Прем'єр Польщі назвав РФ "фашистською" і розкритикував Макрона за часті дзвінки Путіну

Глава польського уряду порівняв контакти з російським президентом із переговорами з Гітлером, наголосивши, що "зі злочинцями треба боротися, а не домовлятися".

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за часті контакти з російським лідером Володимиром Путіним за умов повномасштабної війни РФ проти України. Заява глави польського уряду у понеділок, 4 квітня, наводить RMF24.

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"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?" — звернувся до президента Франції Моравецький.

Також польський прем'єр заявив, що "зі злочинцями не треба домовлятися, із ними треба боротися".

"Ніхто не вів переговорів із Гітлером. Ви б вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, із Полом Потом?" — додав Моравецький.

За словами глави польського уряду, "Росія вже є тоталітарно-фашистською державою", зазначивши, що сьогодні світова громадськість може спостерігати, як створюється геноцид у 21 столітті.

Прем'єр-міністр Польщі закликав запровадити сильні санкції щодо РФ, оскільки чинні, за його словами, "не працюють". У протилежному випадку може загинути ще більше безневинних людей, наголосив Моравецький.

Крім цього глава польського уряду, коментуючи відмову керівництва Німеччини підтримати жорсткі санкції щодо Росії, заявив, що зараз німецькі політики та громадяни країни мають слухати "не голоси німецького бізнесу та мільярдерів", а "голоси безневинних жінок і дітей, голоси вбитих" у ході війни в Україні

Моравецький також звернувся і до колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель.

"Пані канцлер, ви зберігаєте мовчання з самого початку війни. Тим часом, саме політика Німеччини протягом минулого десятка років призвела до того, що сьогодні Росія має силу, що випливає з монополії на продаж сировини", — сказав прем'єр Польщі.

Зазначимо, нині відомо про як мінімум дев'ять телефонних розмов Макрона з Путіним з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — вони відбулися 24, 28 лютого, 3, 6, 10, 12, 18, 22 і 29 березня. Переговори проводились з ініціативи французької сторони. Під час останньої розмови Путін заявив своєму французькому колезі, що деблокада Маріуполя російськими силами можлива лише після здачі міста українськими військовими.

Раніше Макрон заявив, що має намір продовжити підтримувати діалог із лідером держави-агресора, щоб припинити війну в Україні.

Тим часом американські журналісти з посиланням на чиновників, знайомих із даними розвідки, повідомили, що Путін не має наміру припиняти бойові дії в Україні та хоче захопити схід країни до 9 травня. Генеральний штаб Збройних сил України зі свого боку стверджує, що ЗС РФ уже готується до наступу в цьому регіоні.