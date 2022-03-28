"Путін не м'ясник". Макрон має намір підтримувати хороші стосунки з президентом РФ (відео)

Щоб зупинити війну в Україні, слід бути стриманішим і не влаштовувати ескалацію – ні словами, ні діями, вважає президент Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до стриманості як у словах, так і в діях у врегулюванні конфлікту в Україні після того, як президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником", який не повинен залишатися при владі, повідомляє британська газета The Guardian.

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"Я продовжую говорити з президентом Путіним. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо припинити дії в Україні, не воюючи, та без ескалації. Така в мене мета", — заявив Макрон в ефірі політичної передачі Dimanche Politique на французькому телебаченні.

За словами президента Франції, для реалізації цієї мети йому довелося зробити вибір — не втручатися в конфлікт у військовому відношенні, оскільки його першорядне завдання як лідера держави — слідувати національним інтересам і захистити громадян від війни. Тому його позиція полягає в тому, щоб дипломатичним шляхом досягти від Росії припинення вогню та виведення військ із України.

Макрон вважає, що для того щоб зупинити Росію, достатньо накласти на неї економічні санкції, а також допомогти Україні в боротьбі проти агресора.

"Що ми хочемо зробити разом? Ми хочемо зупинити війну, яку Росія розв'язала в Україні. Якщо ми хочемо це зробити, не потрібно влаштовувати ескалацію — ні словами, ні діями", — наголосив французький президент.

The Guardian пише, що імпровізовані зауваження президента Байдена про Путіна, зроблені під час виступу в Польщі, були сприйняті багатьма як заклик до повалення російського президента. За кілька хвилин після виступу Байдена Білий дім спробував уточнити його зміст, заявивши, що Байден "не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму".

Постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт сказала, що слова Байдена були "принциповою людською реакцією на повідомлення, які він почув у той день", маючи на увазі ракетні удари ЗС РФ за 40 кілометрів від польського кордону у Львівській області.

Нагадаємо, що 26 березня президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна "м'ясником" у відповідь на запитання після зустрічі з українськими біженцями в Польщі. Це дуже різке формулювання пролунало після того, як раніше Байден назвав російського президента "воєнним злочинцем".