"Путин не мясник". Макрон намерен поддерживать добрые отношения с президентом РФ (видео)

Чтобы остановить войну в Украине, следует быть более сдержанным и не устраивать эскалацию – ни словами, ни действиями, считает президент Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к сдержанности как в словах, так и в действиях в урегулировании конфликта в Украине после того, как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "мясником", который не должен оставаться у власти, сообщает британская газета The Guardian.

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"Я продолжаю говорить с президентом Путиным. Что мы хотим сделать? Мы хотим прекратить действия на Украине, не воюя и без эскалации. Такая у меня цель", — заявил Макрон в эфире политической передачи Dimanche Politique на французском телевидении.

По словам президента Франции, для реализации этой цели ему пришлось сделать выбор — не вмешиваться в конфликт в военном отношении, поскольку его первостепенная задача, как лидера государства, следовать национальным интересам и защитить граждан от войны. Поэтому его позиция заключается в том, чтобы дипломатическим путем добиться от России прекращения огня и вывода войск из Украины.

Макрон считает, что для того, чтобы остановить Россию, достаточно наложить на нее экономические санкции, а также помочь Украине в борьбе против агрессора.

"Что мы хотим сделать вместе? Мы хотим остановить войну, которую Россия развязала в Украине. Если мы хотим это сделать, не нужно устраивать эскалацию – ни словами, ни действиями", — подчеркнул французский президент.

The Guardian пишет, что импровизированные замечания президента Байдена о Путине, сделанные во время выступления в Польше, были восприняты многими как призыв к свержению российского президента. Через несколько минут после выступления Байдена Белый дом попытался уточнить его смысл, заявив, что Байден "не обсуждал власть Путина в России или смену режима".

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сказала, что слова Байдена были "принципиальной человеческой реакцией на сообщения, которые он услышал в тот день", имея в виду ракетные удары ВС РФ в 40 километрах от польской границы во Львовской области.

Напомним, что 26 марта президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "мясником" в ответ на вопрос после встречи с украинскими беженцами в Польше. Эта весьма резкая формулировка прозвучала после того, как ранее Байден назвал российского президента "военным преступником".