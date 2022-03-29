Путін запропонував Макрону "вирішення" ситуації в Маріуполі

Президенту Франції сказали, що для вирішення тяжкої гуманітарної ситуації в місті, у якому залишилося близько 160 тисяч людей мирного населення, українські захисники мають скласти зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон 29 березня ввечері провів телефонну бесіду з главою Кремля Володимиром Путіним, під час якої обговорювали, зокрема, питання щодо вирішення гуманітарної кризи в Маріуполі.

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Що говорять про розмову в Кремлі?

Під час переговорів Путін заявив, що Росія нібито надає невідкладну допомогу жителям Маріуполя евакуацією. А вирішити тяжку гуманітарну ситуацію, за його словами, можливо, якщо українські захисники складуть зброю, повідомляє пресслужба Кремля.

"Президент Росії докладно інформував про вжиті російськими військовими заходи щодо надання невідкладної гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних осіб, у тому числі з Маріуполя. Наголошено, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації в цьому місті українські військовослужбовці повинні припинити опір", — ідеться на сайті Кремля.

Інформація про переговори від Єлисейського палацу

У Франції також прозвітували про бесіду лідерів двох країн. Єлисейський палац повідомив, що поки що немає можливості організувати гуманітарну допомогу в Маріуполі, передає BFMTV.

До початку російського вторгнення в Маріуполі проживало 540 тис. осіб. Станом на 28 березня, за словами мера міста Вадима Бойченка, у Маріуполі залишається близько 160 тис. мешканців.

Як повідомлялося, Макрон і Путін обговорять гуманітарну кризу в Маріуполі увечері 29 березня.

Зазначимо, що ЗС РФ справді евакуювали населення Маріуполя. Наприклад, пацієнтів і лікарів однієї з лікарень насильно вивезли в невідомому напрямку.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

90% будівель у Маріуполі знищені під час бойових дій. Через обстріл люди залишилися без води, електрики й інших життєво важливих потреб (постачання продуктів, медикаментів тощо). Ситуацію намагаються врятувати волонтери.