Путин предложил Макрону "решение" ситуации в Мариуполе

Президенту Франции сказали, что для решения тяжелой гуманитарной ситуации в городе, в котором осталось около 160 тысяч человек мирного населения, украинские защитники должны сложить оружие.

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта вечером провел телефонную беседу с главой Кремля Владимром Путиным, в ходе которой обсуждали, в частности, вопрос решения гуманитарного кризиса в Мариуполе.

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Что говорят о беседе в Кремле?

Во время переговоров Путин заявил, что Россия якобы оказывает неотложную помощь жителям Мариуполя путем эвакуации. А решить тяжелую гуманитарную ситуацию, по его словам, возможно, если украинские защитники сложат оружие, передает пресс-служба Кремля.

"Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские военнослужащее должны прекратить сопротивление и сложить оружие", — говорится на сайте Кремля.

Информация о переговорах от Елисейского дворца

Во Франции также отчитались о беседе лидеров двух стран. Елисейский дворец сообщил, что пока нет возможности организовать гуманитарную помощь в Мариуполе, передает BFMTV.

До начала российского вторжения в Мариуполе проживали 540 тыс. человек. По состоянию на 28 марта, по словам мэра города Вадима Бойченко, в Мариуполе остается порядка 160 тыс. жителей.

Как сообщалось, Макрон и Путин обсудят гуманитарный кризис в Мариуполе вечером 29 марта.

Отметим, что ВС РФ действительно эвакуируют население Мариуполя. К примеру, пациентов и врачей одной из больниц насильно вывезли в неизвестном направлении.

Коротко о ситуации в Мариуполе

90% зданий в Мариуполе уничтожены в ходе боевых действий. Из-за обстрелов люди остались без воды, электричества и других жизненноважных нужд (поставок продуктов, медикаментов и т.д.). Ситуацию пытаются спасти волонтеры.