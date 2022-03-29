Макрон обсудит с Путиным эвакуацию жителей Мариуполя: детали

Российская и украинская делегации после продолжительного перерыва возобновили переговоры в Стамбуле.

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 марта проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце, пишет Le Figaro.

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Стороны обсудят, в частности, вопрос гуманитарной операции по эвакуации осажденного Мариуполя, что должны организовать Франция, Греция и Турция.

Макрон уточнил, что эвакуация населения должна стартовать "в самые ближайшие дни". Также он раскритиковал Россию за "несоблюдение международного гуманитарного права".

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжают заходить вглубь окруженного Мариуполя.

В осажденном Мариуполе практически не осталось ни одного здания без повреждений — около 90% города разрушено.

Еще сообщалось, что в двух областях Украины открывают "зеленые" коридоры для эвакуации населения из горячих точек, где проходят боевые действия.