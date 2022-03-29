В двух областях Украины открывают "зеленые" коридоры для эвакуации: список маршрутов

Гуманитарные коридоры согласовали в Донецкой и Запорожской области. Из Запорожья уже выехало 34 автобуса, на которых жителей Мариуполя заберут в Бердянск.

В Украине на 33-й день войны с Россией открываются гуманитарные коридоры по трем маршрутам для эвакуации гражданских. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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Первый согласован в Донецкой области. Из Мариуполя до Запорожья люди смогут выехать личным автотранспортом. Из Запорожья выехало 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянск.

"Рассчитываем, что до вечера они доберутся до города. Вчера мы вывезли из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласованности оккупантами гумкоридора, мы решали вопрос проезда в оперативном режиме", – пояснила вице-премьер.

[ + – ] В Энергодар едет колонна с гуманитарной помощью Фото: РБК

Два коридора откроют в Запорожской области. Из Мелитополя в Запорожье, автобусы и гуманитарная помощь уже выехала утром. Время их прибытия зависит от прохождения блокпостов.

Из Энергодара в Запорожье в сопровождение машины ГСЧС отправится колонна частного транспорта. В Энергодар из Запорожья едет колонна грузовиков с гуманитарной помощью, добавила Верещук.

Напомним, что 14 марта почти 160 машин выехали из Мариуполя в Бердянск. Фокус писал, как армия РФ блокировала зеленый коридор в Мариуполь по личному указанию президента РФ Владимира Путина.

Премьер-министр Греции Никос Дендиас 22 марта объявил о желании возглавить гуманитарную миссию в Мариуполе. Приоритетом, по его словам, была защита безоружных граждан и этнических греков.

Фокус подробно писал о том, в какие страны украинцы бегут от войны с Россией и какую поддержку им предоставляют.