Глава МИДа Греции хочет отправиться с гуманитарной миссией в Мариуполь

По меньшей мере десять этнических греков были убиты и несколько ранены с тех пор, как РФ начала уничтожать портовый город.

Во вторник, 22 марта, премьер-министр Греции Никос Дендиас заявил, что планирует возглавить гуманитарную миссию в осажденный Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков. Об этом сообщает Reuters.

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Во вторник представители Украины предложили РФ позволить передать городу гуманитарную помощь и предоставить жителям гуманитарный коридор для эвакуации.

Кремль отрицает обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и, в свою очередь, обвиняет Украину в неудачной организации выхода мирных жителей из Мариуполя. Украина отказалась выполнить ультиматум РФ и сдаться до рассвета понедельника — это было условием, при котором мирным жителям позволили бы безопасно покинуть город.

Дендрис заявил, что приоритет Греции в том, чтобы защитить безоружных граждан и этнических греков, проживающих в Мариуполе. По его словам, он уже уведомил власти Украины и РФ относительно гуманитарной помощи.

"Я намерен лично возглавить эту гуманитарную миссию", — заявил греческий премьер в интервью журналистам после встречи с генеральным консулом из Мариуполя Манолисом Андролакисом, последним европейским дипломатом, который выехал из Мариуполя на этой неделе.

В Мариуполе, население которого составляло порядка 400 тыс. человек до начала военной агрессии, проживала достаточно многочисленная греческая диаспора. По меньшей мере десять этнических греков были убиты и несколько ранены с тех пор, как РФ начала планомерной уничтожать портовый город. По данным греческих властей, больше 150 граждан Греции, сотрудников корабельного персонала и этнических греков эвакуировались из региона.

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