Войска РФ обстреляли жилой квартал в Оболонском районе Киева (фото, видео)

В результате попадания снаряда загорелся грузовик и два здания. Одну из ракет оккупанты выпускали по городу из РСЗО "Смерч", но она упала в Днепр.

Российская армия 22 марта обстреляла Оболонский район Киева, в результате один человек погиб, еще трое – ранены. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

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Загорелся грузовик и два здания. Об обстреле спасатели узнали в 13:10.

[ + – ] Два здания загорелись

В 14:38 пожар локализовали, а в 15:00 – ликвидировали. Работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Киевская областная военная администрация (КОВА) добавила, что одну ракету оккупанты сегодня выпустили из РСЗО "Смерч". Снаряд упал в реку Днепр, никто не пострадал.

Благодаря работе системы противовоздушной обороны удалось сбить еще одну ракету, которая могла поразить другие объекты города, добавили в КОВА.

С начала полномасштабного вторжения российские войска разрушили в Киеве 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов, отметили в администрации.

Напомним, что 20 марта армия РФ выпустила ракету по ТРЦ "Ретровиль. Из-за этой атаки погибли 8 человек. В этот же день обломки снаряда российских войск упали во дворе десятиэтажного дома в Святошинском районе Киева, здание загорелось.

18 марта был обстрелян жилой квартал в Подольском районе Киева, 1 человек погиб.

Оккупанты 16 марта обстреляли жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе, в результате обвалился 12-й этаж. Частично повредился 9-й этаж соседней многоэтажки.