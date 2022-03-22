Глава МЗС Греції хоче вирушити з гуманітарною місією до Маріуполя

Щонайменше десять етнічних греків вбили й кількох поранили з того часу, як РФ почала знищувати портове місто.

У вівторок, 22 березня, прем'єр-міністр Греції Нікос Дендіас заявив, що планує очолити гуманітарну місію до обложеного Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків. Про це повідомляє Reuters.

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У вівторок представники України запропонували РФ дозволити передати місту гуманітарну допомогу та надати жителям гуманітарний коридор для евакуації.

Кремль заперечує звинувачення у завданні ударів по цивільних об'єктах і зі свого боку звинувачує Україну в невдалій організації виходу мирних жителів із Маріуполя. Україна відмовилася виконати ультиматум РФ і здатися до світанку понеділка — це була умова, за якої мирним жителям дозволили б безпечно залишити місто.

Дендріс заявив, що пріоритет Греції в тому, щоб захистити беззбройних громадян та етнічних греків, які проживають у Маріуполі. За його словами, він уже повідомив владу України та РФ про гуманітарну допомогу.

"Я маю на меті особисто очолити цю гуманітарну місію", — заявив грецький прем'єр в інтерв'ю журналістам після зустрічі з генеральним консулом з Маріуполя Манолісом Андролакісом, останнім європейським дипломатом, який виїхав із Маріуполя цього тижня.

У Маріуполі, населення якого становило близько 400 тис. осіб до початку військової агресії, проживала досить численна грецька діаспора. Щонайменше десять етнічних греків вбили й кількох поранили з того часу, як РФ почала планомірно знищувати портове місто. За даними грецької влади, понад 150 громадян Греції, співробітників корабельного персоналу та етнічних греків евакуювалися з регіону.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська обстріляли житловий квартал в Оболонському районі Києва. Від попадання снаряда спалахнула вантажівка і дві будівлі. Одну з ракет ворожих військ випустили по місту з РСЗВ "Смерч", вона впала в Дніпро.