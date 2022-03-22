Війська РФ обстріляли житловий квартал в Оболонському районі Києва (фото, відео)

Внаслідок влучення снаряда загорілася вантажівка та дві будівлі. Одну з ракет окупанти випускали по місту із РСЗВ "Смерч", але вона впала в Дніпро.

Російська армія 22 березня обстріляла Оболонський район Києва, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє — поранені. Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

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Загорілася вантажівка та дві будівлі. Про обстріл рятувальники дізналися о 13:10.

[ + – ] Дві будівлі зайнялися

О 14:38 пожежу локалізували, а о 15:00 — ліквідували. Працювали 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС.

Київська обласна військова адміністрація (КОВА) додала, що одну ракету окупанти сьогодні випустили з РСЗВ "Смерч". Снаряд упав у річку Дніпро, ніхто не постраждав.

Завдяки роботі системи протиповітряної оборони вдалося збити ще одну ракету, яка могла влучити в інші об'єкти міста, додали в КОВА.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували в Києві 72 житлові будинки, 6 приватних садиб, 11 шкіл та 5 дитячих садків, зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що 20 березня армія РФ випустила ракету по ТРЦ" Ретровіль". Через цю атаку загинули 8 людей. В той же день уламки снаряда російських військ впали у дворі десятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва

18 березня обстріляло житловий квартал у Подільському районі Києва, 1 людина загинула.

Окупанти 16 березня обстріляли житловий багатоповерховий будинок у Шевченківському районі, внаслідок обстрілу обвалився 12-й поверх. Частково пошкодився 9 поверх сусідньої багатоповерхівки.