У двох областях України відкривають "зелені" коридори для евакуації: список маршрутів

Гуманітарні коридори узгодили в Донецькій та Запорізькій області. Із Запоріжжя вже виїхало 34 автобуси, на яких мешканців Маріуполя заберуть до Бердянська.

В Україні на 33-й день війни з Росією відкриваються гуманітарні коридори за трьома маршрутами для евакуації цивільних. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перший узгоджений у Донецькій області. З Маріуполя до Запоріжжя люди зможуть виїхати власним автотранспортом. Із Запоріжжя виїхало 34 автобуси для евакуації маріупольців із Бердянська.

"Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста. Учора ми вивезли з Бердянська 880 маріупольців. Незважаючи на відсутність узгодженості окупантами гумкоридору, ми вирішували питання проїзду в оперативному режимі", — пояснила віцепрем'єрка.

[ + – ] В Енергодар їде колона з гуманітарною допомогою Фото: РБК

Два коридори відкриють у Запорізькій області. З Мелітополя до Запоріжжя, автобуси та гуманітарна допомога вже виїхали вранці. Час їхнього прибуття залежить від проходження блокпостів.

З Енергодару до Запоріжжя у супроводі машини ДСНС вирушить колона приватного транспорту. В Енергодар із Запоріжжя їде колона вантажівок з гуманітарною допомогою, додала Верещук.

Нагадаємо, що 14 березня майже 160 машин виїхали з Маріуполя до Бердянська. Фокус писав, як армія РФ блокувала зелений коридор до Маріуполя за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

Прем'єр-міністр Греції Нікос Дендіас 22 березня оголосив про бажання очолити гуманітарну місію в Маріуполі. Пріоритетом, за його словами, був захист беззбройних громадян та етнічних греків.

Фокус докладно писав про те, до яких країн українці тікають від війни з Росією та яку підтримку їм надають.