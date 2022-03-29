Макрон обговорить з Путіним евакуацію мешканців Маріуполя: деталі

Російська й українська делегації після тривалої перерви відновили переговори у Стамбулі.

Президент Франції Емманюель Макрон 29 березня проведе переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, повідомили в Єлисейському палаці, пише Le Figaro.

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Сторони обговорять зокрема питання гуманітарної операції з евакуації обложеного Маріуполя, що мають організувати Франція, Греція та Туреччина.

Макрон уточнив, що евакуація населення має стартувати "найближчими днями". Також він розкритикував Росію за "недотримання міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують заходити вглиб оточеного Маріуполя.

В обложеному Маріуполі практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень — майже 90% міста зруйновано.

Ще повідомлялося, що в двох областях України відкривають "зелені" коридори для евакуації населення з гарячих точок, де відбуваються бойові дії.