Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и устроить "парад" в Москве, – CNN

Президент РФ оказался под давлением и сейчас ему надо "одержать хоть какую-то победу". Американским разведчикам не ясно, с какими войсками и техникой Кремль собирается проводить парад

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские захватчики пересмотрели стратегию войны в Украине, они сосредоточились на оккупации Донбасса и других восточных регионов к 9 мая. Об этом рассказали американскому телеканалу CNN несколько чиновников, знакомые с последними разведданными.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

После месяца боевых действий вражеская армия не может держать под контролем захваченные районы. Президент РФ Владимир Путин оказался под давлением и ему надо "одержать хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая, говорят чиновники.

"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны надо уточнить – парад победы с какими войсками и техникой", – комментирует представитель министерства обороны одной из европейских стран.

[ + – ] В Кремле готовятся к затяжному противостоянию "в чеченском стиле"

Официальные лица видят несколько причин переноса "победы" на май. Морозы заканчиваются, земля станет мягче и тяжелому вооружению будет труднее маневрировать. Военным РФ жизненно важно занять позиции как можно скорее, считают в разведке США.

В Кремле готовятся к затяжной войне с Украиной "в чеченском стиле", поскольку главе страны-агрессора уже некуда двигаться, отметили военные специалисты.

По информации разведки США, Путин сейчас готовится назначить главнокомандующего в войне, чтобы показать большие успехи России. Cкорее всего, им станет генерал из захваченных районов на юге Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Путин не отказывается от идеи уничтожения Украины и переформатирует войска, чтобы далее наносить удары.

"У них есть сакральный день 9 мая. До 9 мая Путин ставит задание закончить парадом победы эту войну. Нам надо понимать, что впереди еще очень много боев. Нам надо защищать свою страну, расслабляться никому не советую", – предупреждал он.

Напомним, что к 1 апреля Вооруженные силы Украины освободили десятки населенных пунктов за несколько дней в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. У ВС РФ захватили танки Т-64, а также бронемашины БМП-2 и БМД-2.

В освобожденных районах Киевской области будет действовать комендантский час до 7:00 утра 5 апреля.

Фокус уже писал, как армия России выпустила три ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по Одесскому району.