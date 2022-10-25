"Хтось має зателефонувати Зеленському": у Кремлі заявили, що готові говорити з Папою Римським

Раніше Макрон попросив понтифіка зателефонувати Володимиру Путіну задля досягнення миру в Україні. У Москві сказали, що відкриті для всіх контактів, але здивувалися, чому голова Франції нікому не пропонував зателефонувати до Києва.

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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі відкриті для всіх контактів і готові говорити і з Папою Римським, і з Францією, і зі США. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Так, Пєсков відреагував на прохання Емманюеля Макрона до понтифіка зателефонувати Путіну для досягнення миру в Україні. Як вважає голова Франції, це допоможе закінчити війну у країні.

"Якщо це все в руслі дійсно зусиль у плані пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно", — прокоментував зі свого боку Пєсков.

За його словами, Кремль відкрито для переговорів і з Папою Римським, і з Джо Байденом. Проте Пєсков здивувався, що Макрон нічого не говорив про те, що хтось має зателефонувати до Києва.

"У цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту Зеленському і розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною", — уточнив представник країни-агресорки.

Пєсков заявляє, що це Україна відмовляється від переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО у відповідь на офіційну анексію Росією українських областей. Документ констатує неможливість проведення мирних переговорів із РФ щодо врегулювання повномасштабної війни, доки президентом країни-агресорки є Володимир Путін.

Ще до проведення незаконних референдумів на окупованих територіях України Володимир Зеленський заявляв про небажання сідати за стіл переговорів із країною, яка висуває ультиматуми. Глава держави зазначав, що мирний діалог може бути відновлений після того, як ЗСУ деокупують усі захоплені регіони.