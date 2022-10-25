"Кто-то должен позвонить Зеленскому": в Кремле заявили, что готовы говорить с Папой Римским

Ранее Макрон попросил понтифика позвонить Владимиру Путину для достижения мира в Украине. В Москве сказали, что открыты для всех контактов, но удивились, почему глава Франции никому не предлагал позвонить в Киев.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле открыты для всех контактов и готовы говорить и с Папой Римским, и с Францией, и с США. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Таким образом Песков отреагировал на просьбу Эмманюэля Макрона к понтифику позвонить Путину для достижения мира в Украине. Как считает глава Франции, это поможет закончть войну в стране.

"Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно", –– прокомментировал в свою очередь Песков.

По его словам, Кремль открыт для переговоров и с Папой Римским, и с Джо Байденом. Однако Песков удивился, что Макрон ничего не говорил о том, что кто-то должен позвонить в Киев.

"В этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", –– уточнил представитель страны-агрессора.

Песков заявляет, что это Украина откзывается от переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО в ответ на официальную аннексию Россией украинских областей. Документ констатирует невозможность проведения мирных переговоров с РФ по урегулированию полномасштабной войны, пока президентом страны-агрессора является Владимир Путин.

Еще до проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины Владимир Зеленский заявлял о нежелании садиться за стол переговоров со страной, которая выдвигает ультиматумы. Глава государства отмечал, что мирный диалог может быть возобновлен после того, как ВСУ деоккупируют все захваченные регионы.