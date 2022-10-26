Папа Римский предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Ватикане, — росСМИ

Ватикан, по данным пропагандистов, также готов выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира.

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Папа Римский Франциск предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести в Ватикане переговоры по урегулированию полномасштабной войны. Об этом в комментарии пропагандистскому изданию РИА "Новости" заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который якобы продолжает поддерживать связь с понтификом.

По его словам, Папа Римский Франциск предлагает использовать Ватикан для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, в ходе которой главы государств обсудят урегулирование полномасштабной войны.

Более того, как утверждает Севастьянов, понтифик выступает за проведение через время в своей резиденции большой конференцию по безопасности в Европы. В ходе этого мероприятия, по словам председателя ВСС, будут участвовать представители от Украины, России, Европейского Союза и Североатлантического Альянса.

"Я созванивался с Папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана, а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме, для проведения встречи Путина и Зеленского", — добавил Севастьянов, общаясь с российскими пропагандистами.

По словам председателя ВСС, Папа Римский Франциск подходит в качестве модератора переговоров Евросоюзу и России, поскольку после полномасштабного вторжения занял нейтральную позицию, не озвучивая свои претензии в адрес российского президента Владимира Путина.

Кроме этого, Севастьянов назвал понтифика "уникальным персонажем", обладающим авторитетом и готовым тратить свое личное время на урегулирование полномасштабной войны в Украине.

"Сейчас главное не затроллить, не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска", — резюмировал председатель ВСС в общении с пропагандистами.

Через время издание РИА "Новости", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Ватикан якобы готов стать посредником в переговорах по урегулированию полномасштабной войны.

"Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы", — процитировали пропагандисты своего инсайдера в Ватикане.

Отметим, что 25 октября во французских СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить Владимиру Путину для прекращения боевых действий в Украине. Во время разговора политик также предложил понтифику провести переговоры с американским президентом Джо Байденом и патриархом РПЦ Кириллом.

Через какое-то время на предложение Эммануэля Макрона отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готов вести диалог с Папой Римским Франциском для достижения мира в Украине.