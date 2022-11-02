"Это ошибка Украины": Зеленский не видит смысла в договоренностях с Россией (видео)

Некоторые западные лидеры, по словам президента, хотят, чтобы Киев выполнил все требования Кремля для прекращения войны.

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Украина не намерена идти на компромиссы с Россией для урегулирования полномасштабной войны. Об этом в интервью чешскому телевидению заявил глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, Украина не пойдет на компромиссы с Россией после того, как она она осуществила полномасштабное вторжение.

Зеленский во время общения с журналистом отметил, что некоторые западные лидеры хотят, чтобы официальный Киев вернулся к мирному диалогу и согласился на требования, которые выдвигает страна-агрессор. Однако, как считает президент, прошлые компромиссы с Россией были самой большой ошибкой в истории нашей страны и Украина больше не повторит подобного.

"Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (чтобы Украина пошла на компромиссы с Россией — ред.). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были. Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов", — подчеркнул Зеленский и добавил, что знает, чем обернется очередная попытка мирно урегулировать войну с Москвой.

Глава государства призвал не ожидать "хорошей концовки" после заключения каких-либо договоренностей с Россией. Из-за поведения и невыполнения обещаний Москвы Украина, по словам Зеленского, будет выстраивать очень прагматические отношения со страной-агрессором, которая несет угрозу для украинцев.

"Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности. Я думаю, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов, столь воинственных шагов, столь кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", — резюмировал глава государства в интервью чешскому телевидению.

[ + – ] Владимир Зеленский не видит смысла в договоренностях и переговорах с Россией

Отметим, что в конце октября в росСМИ появилась информация о том, что Папа Римский Франциск предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести в Ватикане переговоры для урегулирования войны.

Также сообщалось, что в Офисе президента не видят смысла в дипломатическом урегулировании войны с Россией, поскольку эта процедура предусматривает выполнение Украиной всех требований Кремля.